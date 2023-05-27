Sultangazi'de park halindeki otomobillerin lastikleri patlatıldı

Sultangazi'de park halindeki çok sayıda otomobilin lastiği patlatıldı. Araç sahipleri polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

SULTANGAZİ'de park halindeki çok sayıda otomobilin lastiği patlatıldı. Sabah araçlarını gören mahalle sakinleri polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki otomobillerin lastikleri patlatıldı. Araç sahipleri sabah uyandığında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Polise gidip şikayetçi olurken, ekipler de kişileri tespit etmek ve yakalamak için çalışmalara başladı. Araç sahipleri kendi imkanlarıyla patlatılan lastikleri onardı.

"SOKAĞIN BAŞINDAN SONUNDA KADAR"

"AMAÇLARI NE, NEDEN YAPTILAR BİLMİYORUZ"