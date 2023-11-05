Sultangazi'de Park Halindeki Otomobil Kundaklandı

Özkan ÖZGER/ İSTANBUL, SULTANGAZİ'de, park halindeki otomobil, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla itfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin sahibi Fahri Yiğit, "Gece 04.30 gibi tuvalete kalktım, dışarıdan bir ses duydum. Sonra bir baktım sokaktan millet bağırmaya başladı. Balkona çıktım ki bizim araba yanıyor. İtfaiye hortum çekip müdahale edene kadar araba kül oldu gitti. Biz kameraları inceledik, adamın biri sokağa girip çıkıyor, en son elinde 10 litrelik benzin dolu bir bidonla görünüyor. 1 ay önce almıştık, 1 milyon 100 bin lira vermiştik. Sigortasını alırken yaptırmıştık, kaskosunu da bu hafta yapacaktık." dedi.

Olay, 1 Kasım Çarşamba gecesi, Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokağa kırmızı bir arabayla gelen kimliği belirsiz kişi, sokakta park halindeki Fahri Yiğit'e ait otomobili, benzin döküp yaktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan otomobil söndürüldü. Otomobil yanarken sahibi Fahri Yiğit ve ailesinin feryat ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yiğit'in otomobili 1 ay önce, 1 milyon 100 bin liraya satın aldığı öğrenildi.Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde, otomobilin yandığı saatlerde, elinde bidon bulunan kimliği belirsiz bir kişinin sokaktaki şüpheli hareketleri de görülüyor.

"ADAMIN BİRİ ELİNDE BENZİN DOLU BİDONLA GÖRÜNÜYOR"

Otomobil sahibi Fahri Yiğit yaşananları anlattı. Yiğit, "Gece 04.30 gibi tuvalete kalktım, dışarıdan 'güm' diye bir ses duydum. Sonra bir baktım, sokaktan millet bağırmaya başladı. Balkona çıktım ki bizim araba yanıyor, alevler tavan. İtfaiye hortum çekip müdahale edene kadar araba kül oldu gitti. İtfaiye park eden araçlardan dolayı sokağa da giremedi. Biz kameraları inceledik, adamın biri sokağa üç dört kere girip çıkıyor, en son elinde 10 litrelik bir benzin dolu bidonla görünüyor, arabanın üzerine döküp yakıyor." dedi.

"KASKOSUNU BU HAFTA YAPACAKTIK"

Yiğit, "Polis ekipleri, asayiş, güvenlik kameralarını incelediler, herşeyi incelediler. Şu an için bir haber yok. Mahallede de, kimseyle de bir problemimiz, husumetimiz yok. Herkes bizi sever sayar. Arabayı kendimiz ailemiz için aldık. 1 ay olmadan böyle bir felaketle karşı karşıya kaldık. Evin çocukların birikimiydi. 1 milyon 100 bin liraya aldık, çocuk 1 ay bindi. Sabırsızlıkla yapanın kim olduğunu öğrenmeyi ve yakalanmasını bekliyoruz. Sigortasını alırken yapmıştık, kaskosunu da bu hafta yapacaktık, aklımızda olmayan şeyler başımıza geldi. Pert oldu aracımız, usta çağırdık, hurdaya gidecek. Şüphelendiğimiz, 'Bu yaptı' dediğimiz biri yok. Ateşe verip aynı sokaktan kaçıp arabaya binip gidiyor" diye konuştu.