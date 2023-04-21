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SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ KAMYONUN KASASI ALEV ALEV YANDI

SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ KAMYONUN KASASI ALEV ALEV YANDI

Güncel Haberler

SULTANGAZİ'de park halindeki kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SULTANGAZİ'de park halindeki kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Esentepe Mahallesi,  4219. Sokak'ta boş arsada park halindeki kamyonetin kasası çıktı. Kasada başlayan yangın kısa sürede büyüdü, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, park halindeki diğer kamyonete sıçramadan söndürüldü. Kamyonetin yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. - İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esentepe İtfaiye Güncel Haberler

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