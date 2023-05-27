Sultangazi'de park halindeki araçların lastikleri patlatıldı

Sultangazi'de park halindeki otomobillerin lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlatıldı. Araç sahipleri polise şikayetçi oldu ve ekipler çalışmalara başladı. Olayda yaklaşık 30 aracın lastiği patlatıldı ve maddi olarak büyük zararlar oluştu.

SULTANGAZİ'de park halindeki çok sayıda otomobilin lastiği patlatıldı. Sabah araçlarını gören mahalle sakinleri polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki otomobillerin lastikleri patlatıldı. Araç sahipleri sabah uyandığında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Polise gidip şikayetçi olurken, ekipler de kişileri tespit etmek ve yakalamak için çalışmalara başladı. Araç sahipleri kendi imkanlarıyla patlatılan lastikleri onardı.

"SOKAĞIN BAŞINDAN SONUNDA KADAR"

Otomobilinin lastiği patlatılan Yılmaz Özdemir, "Benim araçta da zarar var. İki tane lastiği patlattılar. Bildiğim kadarıyla 9 araçta hasar var. Sabah beni bir arkadaş aradı 'lastikleri patlatmışlar' dedi. Gelip baktığımda 2 lastiği patlatmışlar. Sokağın başından sonuna kadar devam etmişler. Komşunun dediğine göre 4.00 sıralarında olmuş." dedi.

"AMAÇLARI NE, NEDEN YAPTILAR BİLMİYORUZ"

Emre Geyik ise "Gece saat 04.00'da kimliği belli olmayan kişiler ne alıp veremedikleri varsa artık mahallenin bütün lastiklerini kesmişler. Herkes kendi çabalarıyla yapmaya çalışıyor. Amaçları ne neden yaptılar bilmiyoruz. Kameralardan tespit etmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı 30 aracın lastiğini patlattılar. Maddi olarak tahmini olarak 5, 6 bin lira zararım var. Bazı araçların 4 lastiği de kesilmiş" dedi.