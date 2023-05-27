Sultangazi'de park halindeki araçların lastikleri patlatıldı

SULTANGAZİ'de park halindeki çok sayıda otomobilin lastiği patlatıldı. Sabah araçlarını gören mahalle sakinleri polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki otomobillerin lastikleri patlatıldı. Araç sahipleri sabah uyandığında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Polise gidip şikayetçi olurken, ekipler de kişileri tespit etmek ve yakalamak için çalışmalara başladı. Araç sahipleri kendi imkanlarıyla patlatılan lastikleri onardı.

"SOKAĞIN BAŞINDAN SONUNDA KADAR"

"AMAÇLARI NE, NEDEN YAPTILAR BİLMİYORUZ"

Emre Geyik ise "Gece saat 04.00'da kimliği belli olmayan kişiler ne alıp veremedikleri varsa artık mahallenin bütün lastiklerini kesmişler. Herkes kendi çabalarıyla yapmaya çalışıyor. Amaçları ne neden yaptılar bilmiyoruz. Kameralardan tespit etmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı 30 aracın lastiğini patlattılar. Maddi olarak tahmini olarak 5, 6 bin lira zararım var. Bazı araçların 4 lastiği de kesilmiş" dedi.