Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüler olay yerinden kaçtı

Sultangazi'de meydana gelen kazalarda iki sürücü, otomobilleriyle park halindeki araçlara çarpıp olay yerinden kaçtı. Yaşanan iki kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Emin YEŞİL-İSTANBUL, SULTANGAZİ'de meydana gelen kazalarda iki sürücü, otomobilleriyle park halindeki araçlara çarpıp olay yerinden kaçtı. Yaşanan iki kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

HIZLA ARA SOKAĞA GİRDİ

İlk olay 3 Aralık Pazar günü 50. Yıl Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, ara sokağa dönmek istedi. Manevra yapan sürücü bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazadan sonra sürücü yoluna devam etti. O anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇÖP KAMYONUNU SOLLAMAYA ÇALIŞIRKEN ÇARPTI

Uğur Mumcu Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında yaşanan diğer kazada ise Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden ara sokağa dönen sürücü, önündeki çöp toplama kamyonunu sollamak isterken park halindeki araca çarptı. Sürücü kazanın ardından yoluna devam etti. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sonrası yolcu koltuğunda oturan kişinin araçtan inip, otomobilin önünü kontrol ettiği görülüyor. Sürücünün hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.