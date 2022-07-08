SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA - Haberler

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SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN SÜRÜCÜLER KAMERADAEmin YEŞİL-İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'deki iki farklı kazada park halindeki araçlara çarpan sürücüler, durmayarak yoluna devam etti.

SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA

Emin YEŞİL-İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'deki iki farklı kazada park halindeki araçlara çarpan sürücüler, durmayarak yoluna devam etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇARPTI, DURMADI, YOLUNA DEVAM ETTİ

50. Yıl Mahallesi'nde cadde üzerinde sürücü park halindeki otomobile binerek, geri geri gidip dönmeye çalıştı. Ara sokağa doğru geri giden otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Kaza sonrası sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durmayarak yoluna devam eden sürücüyü çevredekilerin şaşkın bakışlarla izlediği görülüyor.

ÇİFT TARAFLI PARKLANMADA ŞOFÖRÜN ZOR ANLARI

İsmetpaşa Mahallesi'nde ise yaşanan kaza da, İETT otobüslerinin de geçiş güzergahı olan sokakta çift taraflı park edilmesinden dolayı seyir halindeki otobüsün şoförü zor anlar yaşadı. Şoför, hatalı park nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Şoförünün yoluna devam ettiği otobüs, park halindeki bir aracın aynasına çarparak, kırdı. Şoför durmayarak yoluna devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza sonrası araç sürücüsünün otobüsün arkasından şoföre seslendiği, ancak şoförün durmayarak devam ettiği görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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