SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
Güncel Haberler
SULTANGAZİ'de, park halindeki araca çarpan, sürücü kısa bir süre durduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
SULTANGAZİ'de, park halindeki araca çarpan, sürücü kısa bir süre durduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
Yunus Emre Mahallesi'nde, 18 Aralık Cumartesi günü saat 00.15 sıralarında meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü, park halindeki bir araca çarptı. Bir süre duran sürücü, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Kaza anı ise, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarına girdi. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün drift atarak park halindeki araca çarptığı ve kısa bir süre durduktan sonra, uzaklaştığı görülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel