SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI Güncel Haberler SULTANGAZİ'de, park halindeki araca çarpan, sürücü kısa bir süre durduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. SULTANGAZİ'de, park halindeki araca çarpan, sürücü kısa bir süre durduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Yunus Emre Mahallesi'nde, 18 Aralık Cumartesi günü saat 00.15 sıralarında meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü, park halindeki bir araca çarptı. Bir süre duran sürücü, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarına girdi. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün drift atarak park halindeki araca çarptığı ve kısa bir süre durduktan sonra, uzaklaştığı görülüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Aralık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.