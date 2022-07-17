SULTANGAZİ'DE OTURDUĞU BİNAYI YAKMAYA ÇALIŞTI

SULTANGAZİ'de akrabalarıyla tartışan F.G., iddiaya göre oturduğu binayı benzin dökerek yakmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri gören F.G., koşarak kaçmaya çalıştı. Polis tarafından kovalanan F.G., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı binada oturduğu akrabaları ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan F.G., iddiaya göre bu sırada yanında getirdiği benzini dökerek, binayı ateşe vermek istedi. Akrabaları durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Binaya gelen polisi gören F.G., koşarak olay yerinden kaçmaya başladı. Polisler de, kaçan F.G.'yi bir süre koşarak takip etti. F.G. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.G. ve kuzeni olduğu öğrenilen H.G., polis merkezine götürüldü. F.G.'nin yakınları görüntü alan basın mensubuna tepki gösterirken, Niye çekiyorsunuz. Binayı yakmaya çalışıyordu. Başkası ile kavga etti dedi. H.G.nin, akrabası F.G.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel