Sultangazi'de Otoyolda Kaza: Sürücü Kaçtı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Sultangazi'de TEM Otoyolu üzerinde bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sonrası çarpan sürücü olay yerinden kaçtı, yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

SULTANGAZİ'de, iddiaya göre TEM Otoyolu'nda hızla giden otomobil, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Kazaya sebep olan sürücü olay yerinden yaya olarak kaçarken, çarptığı otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 ROH 36 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ö.Ö. idaresindeki 34 NA 4577 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü yaya olarak uzaklaşırken, çarptığı otomobilin sürücüsü Ö.Ö. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla otoyolda iki şeridi trafiğe kapattı. Yaralanan Ö.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol ekipler tarafından temizlenirken, kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
