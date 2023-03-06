SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN PARÇASINI ÇALAN KİŞİ ERTESİ GÜN AYNI OTOMOBİLDEN CEP TELEFONU ÇALDI

SULTANGAZİ'de garajdan araba parçası çalan kişi, ertesi gün yine aynı yerde park halindeki otomobilden cep telefonu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Mart Çarşamba günü öğlen saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan ve bir mahalle sakininin garaj olarak kullandığı bölüme giren kimliği belirsiz kişi, içeride bulunan ve yaklaşık 20 bin TL değerindeki otomobil parçalarını çalarak, olay yerinden uzaklaştı. Akşam saatlerinde garaja gelen mahalle sakini otomobil parçalarının yerinde olmadığını görünce, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, bir kişinin parçaları çaldığını gördü.

BİR GÜN SONRA OTOMOBİLDEKİ CEP TELEFONUNU ÇALDI

Ertesi gün yine öğlen saatlerinde tekrar sokağa gelen aynı kişi, sahibinin otomobilini kısa süreliğine yol ortasına park ederek iş yerine gittiği sırada; koltuktaki cep telefonunu fark etti. Otomobilin kapılarının kilitlenmediğini de anlayan kişi, kapıyı açarak yaklaşık 8 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.