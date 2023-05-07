Sultangazi'de Otomobili Parçalayıp Bıçakla Dehşet Saçtılar, 2 Yaralı

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİ PARÇALAYIP BIÇAKLA DEHŞET SAÇTILAR 2 YARALI (ek bilgi ve görüntü)

Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de kaza sonrası kaçan araçtakilerle, ara sokakta yolunu keserek yakalayan diğer araçtakiler arasında kavga çıktı. Otomobilin parçalanarak lastiklerin patlatıldığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olaya karıştığı tespit edilerek yakalanan M.İ. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, M.G. ve İ.G. 'Kasten Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün saat 17.50 sıralarında M.İ. idaresindeki araçla, M.G.'nin kullandığı araca çarparak kaçtı. M.G. ve yanındaki İ.G., M.İ. 'nin kullandığı aracı bir süre takip etti. Daha sonra aracıyla yolda duran M.İ. ve yanındaki U.B., M.G'nin masrafını karşılayacağını söyleyerek kendilerini takip etmesini istedi. M.İ. aracıyla İsmetpaşa Mahallesi'nde bir ara sokağa girdi. Arkasından aynı sokağa aracıyla M.G. ve yanında bulunan İ.G.'de girdi. Bir süre sokakta ilerleyen M.G. ve İ.G.'nin bulunduğu araca tanımadığı kişiler zarar vermeye başladı. Saldırganlar, sürücünün kullandığı otomobili parçaladı ve lastiklerini bıçakla patlattı. Çıkan kavgada M.G., U.B.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yapılan ilk incelemede U.B. ve M.G.'nin yaralı olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen M.G.'nin tedavisi ayakta yapılırken, hastaneye kaldırılan U.B.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinde çalışma yapan ekipler, çekilen cep telefonu görüntülerini inceleyerek M.G.'ye ait olan araca taşlı sopalı zarar verildiğini tespit etti. M.G., İ.G. ve M.İ. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. M.İ. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, M.G. ve İ.G. 'Kasten Yaralama' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.