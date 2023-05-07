SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİ PARÇALAYIP BIÇAKLA DEHŞET SAÇTILAR 2 YARALI

SULTANGAZİ'de kaza sonrası kaçan aracı ara sokakta yolunu keserek yakalayan diğer araçtakiler kavga çıkardı. Durdurdukları otomobili parçalayarak lastiklerini patlatan taraf ile karşı taraf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası sonrası araçlardan biri kaçtı. Kaçan aracı otomobilleriyle takip eden grup, aracı İsmetpaşa Mahallesi'nde ara sokakta yolunu keserek durdurdu. Grup, sürücü ve yanındakilere saldırmaya başladı. Saldırganlar, sürücünün kullandığı otomobili parçaladı ve lastiklerini bıçakla patlattı. Kavga sırasında iki tarafta olduğu belirtilen U.B. ve M. G. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen bir başka araca alınarak, yakınlardaki özel bir hastaneye götürüldü. Yaralılar götürülürken, grup aracı parçalamaya devam etti. Ardından da olay yerinden yaya olarak kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Mahalle sakini Birol Sağlam, "Ben dışarı çıktığımda bir kişi bıçaklanmıştı, yürüyordu. Buraya geldi ortalık karıştı. Bir daha bıçaklar çekildi. Bu sırada kalabalık oldu. Ondan sonra buraya bir araç geldi. Yaralıyı ona taşıdılar. Kim olduklarını da bilmiyorum. Anladığım kadarıyla düğün konvoyundaki bir araçtı. Sonra yaralanan bir kişinin aracına saldırdılar. Bıçaklanıp, yaralanan üç kişi vardı. Biri ağır yaralıydı" dedi. \t