Sultangazi'de Otomobilden Havaya Ateş Açan Şüphelilere Operasyon Başlatıldı

Sultangazi'de otomobilden silahla havaya ateş açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir sokağa gece saatlerinde otomobille gelen 3 şüpheli, araçtan inerek bir apartmana doğru yöneldi.

Daha sonra araçlarına geri dönen şüphelilerden biri, otomobilin camından üç el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzere olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada kurşunların bir bina ya da araca isabet etmediği belirlenirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşların yaşadığı panik, bir işletmenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, marketin önünde duran iki kişinin silah sesini duyduğu anda başlarını eğerek kendilerini korumaya çalıştıkları, marketin içindeki bir gencin de duraklayıp paniklediği anlar yer alıyor.