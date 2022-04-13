SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ KAMYONUN ALTINA GİRDİ

Kaza, saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuştan aşağı hızla inerken sürücüsü Mehmet S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EDV 05 plakalı otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil, yine park halinde olan kamyonun altına girdi. Kazada Mehmet S. Yaralanırken, otomobilde ciddi hasar oluştu. Yaralı sürücünün yardımına önce çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sıkıştığı araçtan çıkardıkları yaralıyı hastaneye kaldırdı. Mehmet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aşırı hızla yokuştan aşağı ilerleyen otomobil, yol kenarındaki otomobile çarptığı ardından savrularak kamyonun altına girdiği yer alıyor. Çevredeki vatandaşların yaralının yardımına koştuğu ve yaralı Mehmet S.'nin aracından çıkarıldığı görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel