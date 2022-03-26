SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ - Haberler

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SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANGAZİ'de devrilen otomobil ters döndü.

SULTANGAZİ'de devrilen otomobil ters döndü. Otomobildeki abi kardeş hafif şekilde yaralandı.

Sultangazi Cebeci Orman Yolu'nda saat 17.45 sıralarında Engin Bakırhan, kullandığı 34 BE 4255 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen otomobil ters dönerken, Engin Bakırhan ve kardeşi Ergin Bakırhan sıkıştı. Kardeşleri itfaiye ekipleri kurtarırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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