Sultangazi'de otomobil çocukların arasına girdi: 3 yaralı

Sultangazi'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin apartmanın önündeki boşlukta oynayan çocukların arasına girdiği kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta sürücüsünün manevra yapmaya çalıştığı otomobil kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan otomobil, apartman önündeki boşlukta oynayan çocukların arasına girdi.

Çarpmanın etkisiyle 10 yaşındaki ikiz kardeşler Özgür Yardımcı ve Can Yardımcı ile sürücü hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince hastaneye götürüldü.

"Çocukların hafif yaralarla kurtulmaları mucize"

İkiz çocukların babası Nihat Yardımcı, basın mensuplarına, sürücünün ileri geri manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.

Yardımcı, "İleri geri manevra yaparken gaza basıyor. Çocukların üstüne uçuyor. Çocukların hafif yaralarla kurtulmaları mucize. 7-8 çocuk hepsi orada oynuyor. Çocukların arasına dalmış." diye konuştu.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.