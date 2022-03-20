SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SULTANGAZİ'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında başlayan yangın kısa sürede aracı sardı.

SULTANGAZİ'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında başlayan yangın kısa sürede aracı sardı. Otomobil alev topuna dönerken itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Malkoçoğlu Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında sokakta seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracı durdurup kendini hemen otomobilin dışına attı. Kısa sürede yangın büyüdü ve otomobili alevler sardı. Çevredekiler durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında zaman zaman ufak çaplı patlamalar yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title