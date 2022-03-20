SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

SULTANGAZİ'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında başlayan yangın kısa sürede aracı sardı. Otomobil alev topuna dönerken itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Malkoçoğlu Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında sokakta seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracı durdurup kendini hemen otomobilin dışına attı. Kısa sürede yangın büyüdü ve otomobili alevler sardı. Çevredekiler durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında zaman zaman ufak çaplı patlamalar yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.