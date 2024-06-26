Sultangazi'de Oto Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Sultangazi'de, oto sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanko Oto Sanayi Sitesi'nde, iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki başka bir iş yerine sıçrayan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Müdahale sırasında yoğun dumana maruz kalan bir itfaiye erine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Sanayi sitesinde çalışan Enver Öztürk, basın mensuplarına, yandaki iş yerinde çalışırken bir anda etrafı dumanlar sardığını söyledi.

Öztürk, "Rüzgardan dolayı parçacı arkadaşların arka deposu yanmış. İçeride kimse yoktu, boşalttılar. Yangın çıkar çıkmaz itfaiyeciler hemen geldi." dedi.

Yangının araba yedek parçaları ile motor yağlarının bulunduğu, depo olarak kullanılan bölümde başladığı tahmin ediliyor.