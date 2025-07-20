Sultangazi'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sultangazi'de cadde kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

İstanbul Sultangazi'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi'nde cadde kenarında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol alınarak söndürüldü.

Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine yardım etti.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var

Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun

Maç sonunda açıkladı! Dünyaca ünlü yıldız Trabzonspor'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.