Sultangazi'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler ormanlık alanda soğutma çalışması yaptığı esnada orman içerisinde terk edilmiş bir otomobil bulundu.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Kent Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği yangında, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışmaları ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar esnasında orman içerisinde otomobilin olduğu görüldü. Ormanlık alan içerisinde terk edilmiş halde bulunan ve yangında kullanılamaz hale gelen otomobil ile ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL