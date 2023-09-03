Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangına ilk müdahaleyi İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de bölgedeki söndürme çalışmalarına katılıyor.

Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.