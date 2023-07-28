Sultangazi'de çıkan yangın sonrası ormanlık alanda terk edilmiş bir otomobil bulundu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, otomobilin incelemesi devam ediyor.

Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın sonrası terk edilmiş otomobil bulundu

İSTANBUL - Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin ormanlık alanda soğutma çalışması yaptığı esnada orman içerisinde terk edilmiş otomobil bulundu.

Yangın, saat 13: 30 sıralarında Sultangazi Kent ormanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çıkış nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği yangında, vatandaşlar yapılan söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çabası sonucu yaklaşık 1 saat kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar esnasında orman içerisinde otomobilin olduğu görüldü. Ormanlık alan içerisinde terk edilmiş halde bulunan ve yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil ile ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.