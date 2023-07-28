Sultangazi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliği:

"Yangında 2 hektarlık ormanlık alan etkilendi"

Emin YEŞİL- Ahmet YEŞİLMEN - Uğur ŞAHİN - İSTANBUL DHA - SULTANGAZİ'de orman yangını kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 12.25'te Sultangazi İlçesi Kent Ormanı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmış olup yangına orman işletme müdürlüğü 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 müdahale aracı; İtfaiye komuta merkezi 72 personel 22 takım itfaiye aracı ve 7 su tankı; emniyet müdürlüğü 12 toma; AFAD ise 29 personel ve 2 kurtarma aracıyla müdahale etmektedir. Yangında 2 hektarlık ormanlık alan etkilendi" denildi.