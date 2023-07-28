Sultangazi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uğur ŞAHİN - İSTANBUL DHA - SULTANGAZİ'de orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.30 sıralarında Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda çıktı. Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Müdahale için havadan da destek istedi. Yanan alan çevresinde oturanlar bahçe hortumlarıyla müdahale etti.