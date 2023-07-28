Sultangazi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sultangazi'de çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Uğur ŞAHİN - İSTANBUL DHA - SULTANGAZİ'de orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.30 sıralarında Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda çıktı. Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Müdahale için havadan da destek istedi. Yanan alan çevresinde oturanlar bahçe hortumlarıyla müdahale etti.Olay yerine varan itfaiye yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yalan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.