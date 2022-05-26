Sultangazi'de okul önünde bıçaklı kavga - Haberler

SULTANGAZİ'de, okulun önünde yaşanan kavgada bir kişi, bıçaklanarak yaralandı. Veliler, 2 öğrenci arasında başlayan tartışmaya büyüklerin de dahil olduğunu iddia etti.

Lütfü Aykaç Bulvarı, Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde dün saat 16.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, üzerindeki bıçağı çıkararak C.İ.'yi bacağından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan C.İ.'nin yardımına olay yerinde bulunan yakınları ve çevredekiler koştu. C.İ., özel araçla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel