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Sultangazi'de Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi

Sultangazi'de Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi
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Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde hijyen denetimi yaparak yiyeceklerin son kullanma tarihlerine ve temizlik koşullarına bakıyor. Başkan Dursun, 'Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli' dedi.

SULTANGAZİ Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim yapıyor. Öğrencilerin hijyenik koşullarda hizmet alması amacıyla yapılan denetimlerde kantinlerdeki yiyecek ve içeceklerin durumu, son kullanma tarihleri ve genel temizlik şartları kontrol ediliyor.

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştiriyor. Kantindeki temizlik şartlarının hijyen kurallarına uyup uymadığı denetlenirken yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerine bakılıyor. Okul kantinlerinin sağlık standartlarına uygunluğunu sağlamak için titiz bir çalışma yürüten ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde işletmeye cezai işlem uyguluyor.

'ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'

Denetimlerin düzenli aralıklarla devam ettiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden kıymetli. Bu yüzden ekiplerimizle birlikte ilçemizdeki okul kantinlerimize sık sık denetim gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz kantinde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerine bakarken fiyat-etiket kontrolü de gerçekleştiriyor. Ayrıca ortamın hijyen kurallarına uyup uymadığı da ekiplerimizin kontrolü altında. Söz konusu yavrularımız, bu yüzden işletmelerimizin de dikkatli ve özverili olması çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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