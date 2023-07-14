Sultangazi'de Öğle Saatlerinde Etkili Olan Kısa Süreli Fırtına

SULTANGAZİ'de öğle saatlerinde etkili olan kısa süreli fırtına mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı.< İstanbul'da bir çok noktada yaprak kımıldamazken Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaklaşık 1 dakika süren fırtına çıktı. Toz ve yerdeki çöpler uçuşurken sokaktakiler hızla koşarak sığınacak yer aradı. Mahalle sakinlerinden Ersin Ayhan, "Cumaya gitmiştik hava sıcaktı. Camide çok terledik, cami çıkışında aniden fırtına çıktı. Toz toprak bize zor anlar yaşattı" dedi.Ender Olhan ise, "Kısa sürdü ama etkisi fazlaydı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel