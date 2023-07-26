Sultangazi'de Motosikletliye Çarpan Minibüs Olayı

SULTANGAZİ'de emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliye, şerit değiştirdikten sonra çarpan kapalı kasa minibüs durmayarak yoluna devam etti. Motosikletlinin ölümden döndüğü kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Arnavutköy Sultangazi yolu Sultançiftliği Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa istikametine seyir halinde olan kapalı kasa minibüs şoförü, sinyal vermeden şerit değiştirdi. Emniyet şeridine doğru ilerleyen şoför, bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere devrilen motosikletten düşen sürücü, kısa bir süre sonra ayağa kalkarken, minibüs şoförü durmayarak yoluna devam etti. Yaşanan kaza ise, seyir halindeki bir başka aracın, araç kamerasına yansıdı.