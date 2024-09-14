Sultangazi'de Motosikletli Şüpheliler Bahçede İki Kişiyi Yaraladı

Sultangazi'de motosikletli 2 şüpheli, gecekondunun bahçesinde bulunan 2 kişiyi silahla yaraladı.

Zübeyde Hanım Mahallesi 1502. Sokak'ta, motosikletli 2 şüpheli bir gecekonduya silahla ateş açarak kaçtı.

Kurşunlar, bahçeye hava almak için çıkan KOAH hastası Ali Osman G. (73) ile komşusu Kadir H'ye (35) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ali Osman G. ile kolundan yaralanan Kadir H. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevre sakinlerinden Salih Aksu, basın mensuplarına, buna benzer olayların mahallede çok sık yaşandığını söyledi.

Aksu, direk koyulmasına rağmen MOBESE kamerasının çevreye takılmadığını dile getirerek, "Olay sonrası polisler ve 2 ambulans geldi. Yaralıları götürdüler. Olay yeri inceleme ekipleri geldi ve burada inceleme yaptılar." dedi.