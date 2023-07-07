Sultangazi'de Motosikletli Saldırı: Bir Kişi Silahla Yaralandı

Sultangazi'de evine doğru yürüyen Uygar Uğurlu, motosikletli bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.