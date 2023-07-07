Üye Girişi
Haberler
Sultangazi'de Motosikletli Saldırı: Bir Kişi Silahla Yaralandı

Sultangazi'de Motosikletli Saldırı: Bir Kişi Silahla Yaralandı

Güncel Haberler

Sultangazi'de evine doğru yürüyen Uygar Uğurlu, motosikletli bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SULTANGAZİ'de evine doğru yürüyen Uygar Uğurlu, motosikletli kişi tarafından tabancayla bacağından silahla vuruldu. Uğurlu'nun yaralı halde telefonla oynadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title