Sultangazi'de Motosikletli Saldırı: Bir Kişi Silahla Yaralandı
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Sultangazi'de evine doğru yürüyen Uygar Uğurlu, motosikletli bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
SULTANGAZİ'de evine doğru yürüyen Uygar Uğurlu, motosikletli kişi tarafından tabancayla bacağından silahla vuruldu. Uğurlu'nun yaralı halde telefonla oynadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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