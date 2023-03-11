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Sultangazi'de motosikletli saldırganlar iş yerine silahla ateş açtı: 2 yaralı

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SULTANGAZİ'de motosikletteki iki kişi, bir iş yeri önünde oturanlara silahla ateş etti.

SULTANGAZİ'de motosikletteki iki kişi, bir iş yeri önünde oturanlara silahla ateş etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cebeci Mahallesi S Caddesi'nde dün 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletteki kasklı iki kişi,  caddede üzerindeki bir  iş yeri önünde doğru hızla motosikletle geldi. Motosikletin arka kısmında oturan kişi, bir iş yerinin önünde oturan kişilere doğru ateş etti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildil. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"SALDIRGANLARI TANIMIYORLAR"

Saldırıda yeğeninin yaralandığını söyleyen Ekrem Özden,  "Dün akşam 23.30 sıralarında oldu. Vurulanlardan birisi benim yeğenim. İki ayağından vuruldu. Olayın nasıl olduğunu, neden olduğunu bilmiyoruz. Saldırganları tanımıyor ve görmüyorlar. Motosikletle gelip, ateş ediyorlar" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletteki iki kişi iş yeri önüne yaklaştığı motosikletin arka tarafında oturan kişi silahla iş yerinin önündekiler ateş ediyor. Ardından saldırganlar kaçıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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