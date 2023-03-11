Sultangazi'de motosikletli saldırganlar iş yerine silahla ateş açtı: 2 yaralı

SULTANGAZİ'de motosikletteki iki kişi, bir iş yeri önünde oturanlara silahla ateş etti.

SULTANGAZİ'de motosikletteki iki kişi, bir iş yeri önünde oturanlara silahla ateş etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cebeci Mahallesi S Caddesi'nde dün 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletteki kasklı iki kişi, caddede üzerindeki bir iş yeri önünde doğru hızla motosikletle geldi. Motosikletin arka kısmında oturan kişi, bir iş yerinin önünde oturan kişilere doğru ateş etti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildil. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"SALDIRGANLARI TANIMIYORLAR"

SALDIRI ANI KAMERADA