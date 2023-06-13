Sultangazi'de motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı

SULTANGAZİ'de seyir halindeki motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası yanındaki arkadaşlarıyla beraber olay yerinden koşarak kaçtı. Kaza ile birlikte kaçan sürücü güvenlik kamerasına yansırken, polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR

Kaza, pazar günü saat 15.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Gaziosmanpaşa yönünde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 RD 525 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Fatih Acar idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak iki aracın ortasına düşen Acar, yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı koşarak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar, kaçan sürücüyü ve arkadaşlarını yakalamak peşlerine düştü. Yaşanan kovalama sırasında sürücü ve arkadaşları izini kaybettirdi.

"POLİS, OTOMOBİLDE ŞARJÖR BULMUŞ"

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza anı ve sonrası yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaza sonrası sürücü ve yanındakilerin koşarak kaçtığı, durumu fark eden vatandaşların kaçan kişileri yakalamak için peşlerinden koştukları görülüyor.