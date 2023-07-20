Sultangazi'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, araçlara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam ve genç bir kadına seyir halinde bulunan Faruk A. yönetimindeki 34 GPZ 330 plakalı motosiklet çarptı. Motosikletin çarptığı Adem K. ile Zeynep G. yaralandı. Kaza ilk olarak bölgede bulunan çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek, bölgede trafik akışını kesip güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam ve kadına motosikletin çarptığı görülüyor. - İSTANBUL