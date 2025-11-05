Sultangazi'de Minibüs Kazası: Yolda Kayganlık Sebebiyle Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu

SULTANGAZİ'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs refüjü aşarak karşı yönden gelen minibüse çarptı. Kaza anı, başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza saat 14.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritten gelen başka bir minibüse çarptı. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza başka bir sürücünün araç içi kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün refüjü aşarak karşı şeritten gelen başka bir minibüse çarptığı anlar yer aldı.