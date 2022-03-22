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Son dakika haberi! Sultangazi'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Sultangazi'de park halindeki panelvana çarpan taksinin şoförü ile 3 İranlı turist yaralandı.

Sultangazi'de park halindeki panelvana çarpan taksinin şoförü ile 3 İranlı turist yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nden Bayrampaşa istikametine giden Tuncay Özceylan, 34 EMB 154 plakalı panelvan aracını, malzeme yüklemek için

Cumhuriyet Durağı yakınında yolun kenarına park etti.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Mehmet Savaş Taşçı yönetimindeki 34 TGD 37 plakalı taksi, park halindeki panelvana çarptı. Kazada, Taşçı ile Bahçeşehir'den aldığı 3 İranlı turist yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolda bir süre oluşan trafik, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son dakika haberi! Sultangazi'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Sultangazi'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Sultangazi'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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