Sultangazi'de meydan savaşı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi'de meydan savaşı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sultangazi'de meydan savaşı

SULTANGAZİ'de, iki grup sokakta tekmeli, sopalı kavga etti.

SULTANGAZİ'de, iki grup sokakta tekmeli, sopalı kavga etti. Taraflardan biri kavga ettiği kişilerin üstüne otomobil sürdü. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma başladı. Tartışma kısa süre sonra tekmeli, sopalı kavgaya dönüştü. Sokak savaş alanına döndü. Kavga sırasında taraflardan biri, olay yerinden uzaklaşarak otomobiline bindi. Ardından da otomobili hızla tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. Kavga otomobilden indikten sonra da devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title