Sultangazi'de Metal Fabrikasında Yangın Çıktı

Sultangazi'deki bir metal fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerin çatıya yayılmasıyla gökyüzü dumanlarla kaplandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

SULTANGAZİ'de bir metal fabrikasının çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Sultangazi Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir metal fabrikasının çatısında çıktı. Alevler kısa sürede çatıya yayılırken, yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler çatının neredeyse tamamına yayılan alevleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Fabrikadan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Dumanlar uzaktan bile fark edilirken, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını da tamamladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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