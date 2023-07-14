Sultangazi'de Metal Fabrikasında Yangın Çıktı

Sultangazi'deki bir metal fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler kısa sürede yayılırken, çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

SULTANGAZİ'de bir metal fabrikasının çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.