Sultangazi'de metal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Sultangazi'deki metal fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Sultangazi'de metal fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören işçiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bu arada, yangın sırasında yükselen alevler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel