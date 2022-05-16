Sultangazi'de merdiven hırsızlğı kamerada - Haberler

SULTANGAZİ'de park halinde bulunan minibüsün üzerindeki merdiveni gözüne kestiren şüpheli, güvenlik kamerasına rağmen merdiveni çaldı. O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, geçen Cuma günü saat 03.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Organizasyon işiyle uğraşan Emine Acar, üzerinde merdiven bulunan minibüsünü, güvenlik kameralarının bulunduğu Akşemsettin Camii önüne park etti. Gece saatlerinde aracın bulunduğu yere gelen kimliği belirsiz kişi, bir süre çevreyi gözetleyerek bekledi. Daha sonra minibüsün üzerindeki zincirle kilitlenen, yaklaşık 7 bin TL değerindeki merdiveni alarak kayıplara karıştı.

"GÜVENLİK KAMERASI BİLE ONLAR İÇİN BİR ANLAM TEŞKİL ETMİYOR"

O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel