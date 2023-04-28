SULTANGAZİ'DE MAZOT HIRSIZLIĞI KAMERADA; TATİLİNİ YARIDA KESİP DÖNDÜ

SULTANGAZİ'de bir kişi, park halindeki kamyonetten mazot çaldı. Durumdan haberdar olan araç sahibi, tatilini yarıda keserek, İstanbul'a geldi. Mazot hırsızlığı güvenlik kamerasına yansırken, aynı kişi olduğu düşünülen şüphelinin önceki gün gece saatlerinde kamyonetin brandasını yırtarak hırsızlık girişiminde bulunduğu, mahalle sakininin fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtığı anlar da kameraya yansıdı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde 23 Nisan Pazar günü gündüz saatlerinde meydana geldi. Tekstil ürünleri satan Murat Yıldız, Ramazan Bayramı'ndan dolayı ailesiyle birlikte memleketi Tokat'a gitti. Gündüz saatlerinde Yıldız'ın iş yerinin bulunduğu sokağa gelen bir kamyonet şoförü, aracını park ederek, yine Yıldız'a ait iş yerinin önünde park halindeki kamyonetin yanına geldi. Bir süre sokakta oyalanan şüpheli, daha sonra kamyonetin deposundaki mazotu 5 litrelik damacanaya boşaltarak, çaldı. Yaklaşık 15 litre mazot çalan şüpheli, daha sonra geldiği kamyonete binerek sokaktan ayrıldı.

Aynı gün yerdeki dökülen mazotu fark eden sokak sakini, bayram tatili için memleketinde bulunan Yıldız'ı aradı. Depoda çatlak olduğunu düşünen Yıldız, çalışanını arayarak, kontrol etmesini istedi. Çalışan depodan mazot alındığını söyleyince Yıldız, tatilini yarıda bırakarak İstanbul'a döndü. Yıldız, depoda mazot olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, bir kişinin depodan mazotu çaldığını gören Yıldız, şoke oldu. Görüntülerle birlikte polis merkezine giden Yıldız, şüpheliden şikayetçi oldu.

Dün gece saatlerinde ise, aynı kişi olduğu düşünülen şüpheli Yıldız'a ait kamyonetin yanına gelerek, içinde tekstil ürünleri bulunan kamyonetin kasasındaki brandaları yırttı. İkinci hırsızlık girişimi bir sokak sakininin şüpheliyi fark etmesi üzerine sonuçsuz kaldı. Şüpheli, fark edilmesi üzerine koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yıldız, ikinci kez polis merkezine giderek, şüpheliden şikayetçi oldu.

"ARTIK NÖBET TUTUYORUM"

Yaşananları anlatan Murat Yıldız, "Bayram tatili için ailemle birlikte memlekete gittim. Komşumuz beni arayarak, aracın altından mazot damlattığını söyledi. Ben de kontrol etmesi için elemanımı aradım. O da kontrol edip bana depodan mazot alındığını söyledi. Ertesi gün bir daha elemanım kontrol etti. Bu defa da depodan mazot damladığını söyledi. Ben de dayanamadım çocukları memlekette bıraktım, geldim. Bir günde peş peşe 3 defa mazot çalıyor. Aracımda mazot kalmadı. Gece de arabayı zorluyor, içini açıyor. İçinde tekstil ürünleri vardı. Aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Adam kafayı takmış bize. Artık nöbet tutuyorum" dedi.