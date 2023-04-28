Sultangazi'de mazot hırsızlığı kamerada; tatilini yarıda kesip döndü

SULTANGAZİ'de bir kişi, park halindeki kamyonetten mazot çaldı. Durumdan haberdar olan araç sahibi, tatilini yarıda keserek, İstanbul'a geldi. Mazot hırsızlığı güvenlik kamerasına yansırken, aynı kişi olduğu düşünülen şüphelinin önceki gün gece saatlerinde kamyonetin brandasını yırtarak hırsızlık girişiminde bulunduğu, mahalle sakininin fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtığı anlar da kameraya yansıdı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde 23 Nisan Pazar günü gündüz saatlerinde meydana geldi. Tekstil ürünleri satan Murat Yıldız, Ramazan Bayramı'ndan dolayı ailesiyle birlikte memleketi Tokat'a gitti. Gündüz saatlerinde Yıldız'ın iş yerinin bulunduğu sokağa gelen bir kamyonet şoförü, aracını park ederek, yine Yıldız'a ait iş yerinin önünde park halindeki kamyonetin yanına geldi. Bir süre sokakta oyalanan şüpheli, daha sonra kamyonetin deposundaki mazotu 5 litrelik damacanaya boşaltarak, çaldı. Yaklaşık 15 litre mazot çalan şüpheli, daha sonra geldiği kamyonete binerek sokaktan ayrıldı.

"ARTIK NÖBET TUTUYORUM"