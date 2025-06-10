Sultangazi'de Maskeli Saldırı: Nalbur Dükkanına Kurşun Yağdırdı

Sultangazi'de Maskeli Saldırı: Nalbur Dükkanına Kurşun Yağdırdı
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Sultangazi'de kimliği belirsiz bir maskeli kişi, kapalı olan nalbur dükkanına silahla ateş etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahipleri, saldırının nedenini bilmiyor.

Sultangazi'de maskeli bir kişinin nalbur olarak hizmet veren iş yerini kurşunladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen ve yüzünde maske bulunan bir kişi, kapalı olan nalbur dükkanına silahla ateş etti.

Saldırı sırasında çevrede bulunanlar panikle kaçışırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Neden yapıldığını bilmiyoruz"

Nalbur dükkanının sahibinin kardeşi Zafer Karabul, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle dükkanın kapalı olduğunu belirterek, "3 kurşun atmışlar. Neden yapıldığı bilmiyoruz. Kimseyle bir husumetimiz yok. 50 senedir buradayız. Komşularla ve esnafla aramız hamdolsun iyi. Emniyet güçlerimiz Allah razı olsun gelip baktılar. Araştırıyorlar. İnşallah bize olumlu ya da olumsuz bilgi verecekler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, maskeli şüphelinin olay yerine gelerek art arda tetiğe basması, kaldırımda yürüyenlerin de panikle kaçması yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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