Sultangazi'deki BİM isimli markete müşteri kılığında giren bir kişi, 5 litrelik sıvı yağı yanındaki poşetin içine sakladı. Durumu fark eden iki çalışanın koşarak yakaladığı hırsız, çaldığını iade edip yoluna devam etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Sultangazi'de marketten hırsızlık yapanı peşinden koşup yakaladılar: O anlar kamerada

Yakalanınca çaldığını iade edip hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti

İSTANBUL - Sultangazi'deki BİM isimli markete müşteri kılığında giren bir kişi, 5 litrelik sıvı yağı yanındaki poşetin içine sakladı. Durumu fark eden iki çalışanın koşarak yakaladığı hırsız, çaldığını iade edip yoluna devam etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 11.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BİM isimli markete müşteri kılığında giren bir kişi, 5 litrelik sıvı yağı yanındaki poşete koyarak kaçtı. Durumu fark eden market çalışanları şahsın peşinden koştu. Çalışanlar hırsızı yakalayarak sıvı yağı geri alıp markete döndü. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın personele içinde yağ bulunan poşeti verdiği ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görülüyor.

"Çok rahat tavırları vardı "

Yaşanan olaya tanık olan Mehmet Gölgeci, "Ben burada esnafım kapıya çıktım ve aşağıya doğru baktığımda çalışanlar bir kişiyi kovalıyorlardı. Buraya geldiklerinde olay tam olarak burada gerçekleşti. Poşetin içini açtılar ve 5 litrelik yağ çıktı. Zaten bu vatandaş BiM'e girmiş ve alışveriş yapmış. Gizlice poşetin içine koymuş 5 litrelik yağı çıkmış arkasından kovalamış ve tartışma da yaşandı. En önemlisi burada şahısın çok rahat tavırları vardı. ve hiçbir şey olmamış gibi görüntülerde de zaten göründüğü gibi kendisi yoluna devam etti. Olay bu şekilde gerçekleşti" dedi.