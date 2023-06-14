Sultangazi'de marketten ekmek alan kişi vantilatör çaldı

SULTANGAZİ'de marketten ekmek alan kişi, dışarıda bulunan vantilatörü çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan elektronik eşya da satan markete gelen kişi, ekmek aldı. Bir süre içeride oyalanan kişi, daha sonra aldığı ekmekleri poşete koyarak dışarı çıktı. Hırsızlık şüphelisi, iş yerinin önünde bulunan vantilatörü gözüne kestirdi. Bir sürede dışarıda oyalanan şüpheli, vantilatörü çalarak, olay yerinden uzaklaştı.