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SULTANGAZİ'de Mangal Yakmak İsterken TIR'ın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

SULTANGAZİ'de mangal yakmak için yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü K., kendisine çarpan TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, saat 19.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Mangal yakmak için aldığı malzemeler ile yolun karşı tarafına geçmek isteyen Şükrü K.'ye Emre Y., kontrolündeki 34 GPL 606 plakalı TIR çarptı. TIR'ın altında kalan K., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ambulans ile Şükrü K.'nın cansız bedenini hastane morguna kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve TIR şoförü Emre Y'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

SULTANGAZİ'de mangal yakmak için yolun karşısına geçmek isteyen, Şükrü K., kendisine çarpan TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Güncel Haberler

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