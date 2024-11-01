Sultangazi'de Makas Atarak İlerleyen Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu

Sultangazi'de otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu. O anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler, Arnavutköy Sultangazi yolu Malkoçoğlu Mahallesi mevkiinde kaydedildi. Bir sürücü kullandığı otomobille hız sınırının 70 kilometre olduğu yolda süratle makas atarak ilerledi. Gözden kaybolana kadar bu şekilde ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar seyir halindeki bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.