SULTANGAZİ'DE MAHALLEYİ KARIŞTIRAN TİKTOK VİDEOSU - Haberler

SULTANGAZİ'DE MAHALLEYİ KARIŞTIRAN TİKTOK VİDEOSU Sultangazi'de mahallelinin çocuk kaçırıldığını düşünerek panik yaptığı olayın TikTok için video çekimi olduğu tespit edilmişti. Sultangazi'de mahallelinin çocuk kaçırıldığını düşünerek panik yaptığı olayın TikTok için video çekimi olduğu tespit edilmişti. O tiktok videosu ortaya çıktı. Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, otomobilin bagajındaki çocuğun darp edilerek kaçırıldığı gören mahalleli panikle polise haber vermişti. Otomobildeki 3 kişinin ifadesini alan polis, sosyal medya uygulaması TikToK için video çektiklerini tespit etmişti. Mahallede paniğe neden olan video ortaya çıktı. Görüntülerde içinde tiktok videosu çeken gençlerin bulunduğu aracın mahallede dolaştığı, yavaşladığı sırada ise bagajdaki kişinin çıkarak koştuğu görülüyor. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Sultangazi Güncel Haberler

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